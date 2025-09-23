Milanovic: Filistin tanınmalı, bu onların hakkı

BM Genel Kurulu'nda net mesaj

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için bulunduğu ABD'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'nin tanınmasının Filistinlilere verilecek bir ödül olmadığını, onların hakkı olduğunu vurguladı.

Milanovic, tanımanın BM kararlarından kaynaklandığını belirterek, "Filistin tanınmalı, bu bir ödül değil onların hakkı. Bunu Hırvatistan da yapmalı, bunun ne zaman olacağı, hükümetten meclise gelecek öneriye bağlı, ben bunu destekleyeceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı, bölgedeki şiddete ilişkin de sert sözler sarf ederek, "İsrail öldürmeye devam edecek, bu öldürücü bir rejim, çünkü bir koruyucuları olduğu sürece bunu yapabileceklerine karar vermişler." ifadelerini kullandı.

Milanovic ayrıca, BM'deki Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi Konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans kapsamında konuşulanlara katıldığını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM'deki konuşmasından bir beklentisi olmadığını söyleyen Milanovic, "O, Filistin'in tanınmasına karşı olacak, bu açık. Neden böyle, bunu anlamam daha zor. ABD'nin çıkarına nasıl oluyor da bu şekilde siyonist rejimi destekliyor? 1991'e kadar anlıyorum Soğuk Savaş yüzünden. Ondan sonra yaşananların hepsi ABD'nin aleyhine oldu. Amerika'ya fayda getirmedi, özellikle güvenlik açısından." değerlendirmesinde bulundu.