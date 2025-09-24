Milanoviç: Gazze'de On Binlerce Kadın ve Çocuk Öldü

Milanoviç, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki katliama dikkat çekti; yardımın güvenle ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 21:22
Milanoviç: Gazze'de On Binlerce Kadın ve Çocuk Öldü

Milanoviç'ten BM'de Sert Uyarı: Gazze'de On Binlerce Kurban

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki duruma ilişkin güçlü eleştirilerde bulundu. New York'taki oturumda Milanoviç, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti.

Gazze: "Bu sıradan bir savaş değil, bir katliam"

Milanoviç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret ederek şunları söyledi: "Gazze'de on binlerce kadın ve çocuk öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor." Cumhurbaşkanı, "Milyonlar güvenlik, gıda, ilaç ve temel insan onuru olmadan yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu ve yardım malzemelerinin güvenle ulaştırılması ile tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Ukrayna ve Diplomasi

Milanoviç, konuşmasında Ukrayna'daki can kayıplarının sona ermesini istediklerini belirtti ve Rusya ve Ukrayna arasındaki son dönemde var olan diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sudan ve BM'nin Rolü

Sudan'da ciddi insani felaketlerin yaşandığını vurgulayan Milanoviç, Birleşmiş Milletler'in barışı korumak için makul hedeflere yönelik çalışması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek: Anayasal Düzen ve Dayton Çağrısı

Bosna Hersek ile ilgili değerlendirmesinde, egemenliğin ve üç kurucu halkın eşitliğinin tam olarak korunmasını talep ettiklerini kaydeden Milanoviç, tüm tarafların ve uluslararası toplumun Dayton Barış Anlaşması'nı desteklemesi gerektiğini vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Doğanşar'da Uçurum Faciası: Otomobilde 4 Kişi Öldü
2
Amasya'da Yangın: Taşova Mercimek'te Bin Balya Saman ve Araç Kullanılamaz Hale Geldi
3
Muğla Köyceğiz'de Annesini Av Tüfeğiyle Öldüren Oğul Gözaltına Alındı
4
Kastamonu'da Ahilik Haftası Coşkuyla Kutlandı
5
Uşak'ta 50 Yıllık Saat Tamircisi Ali Yılmaz 'Yılın Ahisi' Seçildi
6
Macron ve Pezeşkiyan New York'ta Görüştü: Nükleer Gündem ve Tutuklu Fransızlar
7
Tokat'ta 38. Ahilik Haftası'nda 5 Bin Kişiye Ahi Pilavı İkramı

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası