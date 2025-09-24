Milanoviç: Gazze'de On Binlerce Kadın ve Çocuk Öldü

Milanoviç'ten BM'de Sert Uyarı: Gazze'de On Binlerce Kurban

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda Gazze'deki duruma ilişkin güçlü eleştirilerde bulundu. New York'taki oturumda Milanoviç, uluslararası toplumun karşı karşıya olduğu zorluklara dikkat çekti.

Gazze: "Bu sıradan bir savaş değil, bir katliam"

Milanoviç, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına işaret ederek şunları söyledi: "Gazze'de on binlerce kadın ve çocuk öldürüldü ve öldürülmeye devam ediyor." Cumhurbaşkanı, "Milyonlar güvenlik, gıda, ilaç ve temel insan onuru olmadan yaşıyor" değerlendirmesinde bulundu ve yardım malzemelerinin güvenle ulaştırılması ile tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Ukrayna ve Diplomasi

Milanoviç, konuşmasında Ukrayna'daki can kayıplarının sona ermesini istediklerini belirtti ve Rusya ve Ukrayna arasındaki son dönemde var olan diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Sudan ve BM'nin Rolü

Sudan'da ciddi insani felaketlerin yaşandığını vurgulayan Milanoviç, Birleşmiş Milletler'in barışı korumak için makul hedeflere yönelik çalışması gerektiğini söyledi.

Bosna Hersek: Anayasal Düzen ve Dayton Çağrısı

Bosna Hersek ile ilgili değerlendirmesinde, egemenliğin ve üç kurucu halkın eşitliğinin tam olarak korunmasını talep ettiklerini kaydeden Milanoviç, tüm tarafların ve uluslararası toplumun Dayton Barış Anlaşması'nı desteklemesi gerektiğini vurguladı.