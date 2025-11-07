Milas-Bodrum Havalimanı 10 Ayda 4 milyon 177 bin 364 Yolcuya Hizmet

Milas-Bodrum Havalimanı 10 aylık yolcu sayısında 4 milyon barajını aştı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Milas-Bodrum Havalimanı Ekim ayında 415 bin 256 yolcuya hizmet verdi. Açıklamada, Ekim ayındaki uçak trafiği sayısı 4 bin 564 olarak yer aldı.

Muğla’nın önemli hava ulaşım merkezlerinden biri olan Milas-Bodrum Havalimanı için verilen diğer verilerde ise Ekim ayındaki uçak trafiği 3 bin 564 olarak belirtilirken, taşınan yük miktarı 4 bin 377 ton olarak kaydedildi.

10 aylık dönem verileri

Ocak–Ekim dönemini kapsayan 10 aylık sürede Milas-Bodrum Havalimanı toplam 4 milyon 177 bin 364 yolcuya hizmet verdi. Aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği sayısı 38 bin 969 olurken, taşınan yük miktarı 43 bin 790 ton olarak bildirildi.

Havalimanının Ekim ayı ve 10 aylık performansı, bölgenin turizm ve lojistik hareketliliğinin devam ettiğini gösteriyor.

