Milas-Bodrum Karayolu'nda zincirleme kaza: Biri ağır, 2 yaralı

Milas-Bodrum Karayolu üzeri Dörttepe kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada üç araç çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza anı ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, kazaya bir aracın karşı şeride geçmesi sebep oldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken bölge, görgü tanıklarının ifadesine göre adeta savaş alanına döndü.

Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine ulaşan ambulanslar yaralıları çevre hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Ulaşım ve soruşturma

Kaza nedeniyle Milas-Bodrum Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MİLAS-BODRUM KARAYOLU ÜZERİ DÖRTTEPE KAVŞAĞI YAKINLARINDA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANIRKEN, YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI.