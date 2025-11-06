Milas-Bodrum Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Biri Ağır, 2 Yaralı

Milas-Bodrum Karayolu Dörttepe kavşağı yakınlarında üç aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı; yol uzun süre trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:41
Milas-Bodrum Karayolu'nda Zincirleme Kaza: Biri Ağır, 2 Yaralı

Milas-Bodrum Karayolu'nda zincirleme kaza: Biri ağır, 2 yaralı

Milas-Bodrum Karayolu üzeri Dörttepe kavşağı yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen kazada üç araç çarpıştı. Kazada biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralanırken, yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Kaza anı ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, kazaya bir aracın karşı şeride geçmesi sebep oldu. Olayın ihbar edilmesi üzerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar yola savrulurken bölge, görgü tanıklarının ifadesine göre adeta savaş alanına döndü.

Çevredeki vatandaşlar, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine ulaşan ambulanslar yaralıları çevre hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

Ulaşım ve soruşturma

Kaza nedeniyle Milas-Bodrum Karayolu bir süre trafiğe kapalı kaldı. Ekiplerin çalışmaları sonrasında yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

MİLAS-BODRUM KARAYOLU ÜZERİ DÖRTTEPE KAVŞAĞI YAKINLARINDA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİRİ AĞIR 2...

MİLAS-BODRUM KARAYOLU ÜZERİ DÖRTTEPE KAVŞAĞI YAKINLARINDA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİRİ AĞIR 2 KİŞİ YARALANIRKEN, YOL UZUN SÜRE TRAFİĞE KAPALI KALDI.

MİLAS-BODRUM KARAYOLU ÜZERİ DÖRTTEPE KAVŞAĞI YAKINLARINDA ÜÇ ARACIN KARIŞTIĞI KAZADA BİRİ AĞIR 2...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek