Milas'ta 40 Yıllık İçme Suyu Hattı Yenileniyor

MUSKİ, Milas Söğütcük Mahallesi'nde 40 yıllık içme suyu hattını 800 metre yenileyerek su kesintilerini sona erdirmek için çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:08
MUSKİ Genel Müdürlüğü, Milas'ın Söğütcük Mahallesi'nde sık arızalara neden olan içme suyu hattını yenileme çalışmalarına başladı.

Çalışmanın kapsamı ve amaç

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın önem verdiği kanalizasyon ve içme suyu altyapısını güçlendirme yatırımları kapsamında, MUSKİ ekipleri Söğütcük Mahallesi'nde 40 yıldır kullanılan ve kullanım ömrünü tamamlamış hatları yeniliyor. Proje ile toplam 800 metre uzunluğundaki hat değiştirilecek ve tamamlanmasının ardından vatandaşlar artık su kesintisi yaşamayacak.

Neden değiştiriliyor?

Söğütcük Mahallesi'ni besleyen hatlar kullanım ömrünü doldurduğu için bölgedeki sık arızalar su kesintilerine yol açıyordu. Sürekli tamirat çalışmaları hem su kaybına hem de maddi ve iş gücü kaybına sebep oluyordu; bu nedenle MUSKİ, hattın tamamen yenilenmesi kararını aldı.

Yetkiliden açıklama

MUSKİ Milas 1. Bölge 5. İşletme Ekipler Sorumlusu Mevlüt Kara, çalışmayla ilgili olarak şunları söyledi: "Söğütcük Mahallemizde sık sık arıza yapan boruları yenileme çalışması yapmaktayız. Devamlı arıza olduğu için vatandaşlar su kesintisi yaşama. Bundan sonraki bölümde inşallah hatlarımızı yenilediğimizde su kesintisi yaşamayacaktır vatandaşlarımız. Rahat bir su kullanımı sağlayacaktır"

