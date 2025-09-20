Milas'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde başlayan yangına ekipler 2. gününde de müdahale ediyor

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılmayı sürdürdü.

Yangına ikinci gününde de hem havadan hem karadan müdahale ediliyor. Gece boyunca Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekipleri alevlerle mücadele etti.

Bölge sakinleri ve bazı gönüllüler de ekiplere destek verdi. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel yangına müdahale ediyor.

