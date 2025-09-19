Milas'ta Orman Yangını Kıyıkışlacık'ta Sürüyor — Dron Görüntüleri Paylaşıldı

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık'ta başlayan orman yangınına çok sayıda ekip müdahale ediyor; yangın dronla görüntülendi, gece boyu söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 05:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 05:09
Milas'ta orman yangınına yoğun müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, Kıyıkışlacık Mahallesi yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makineleri, orman işçileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale, gece boyu sürdü

Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü. Bazı gönüllüler ile vatandaşlar da ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir vatandaş, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı; vatandaşların alevlere müdahale ettiği anlar kameralara yansıdı.

Dron görüntüleri ve sahadan ayrıntılar

Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait dronla görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alana yayıldığı ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor. Yetkililer, söndürme çalışmalarının sürdüğünü ve bölgedeki gelişmelerin takip edildiğini belirtti.

Önemli: Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor; bölge halkının uyarı ve talimatlara uyması isteniyor.

