Milas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını, hava ve kara müdahaleleriyle kontrol altına alındı; yaklaşık 80 hektar zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 21:07
GÜNCELLEME 2: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, ikinci günde yapılan hava ve kara müdahaleleriyle kontrol altına alındı.

Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Gece boyunca Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekiplere bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi. Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel ile yangına müdahale edildi.

Anadolu Ajansı ekibince dronla havadan görüntülenen alanda, yangının geniş bir sahada etkili olduğu ancak bazı bölgelerin ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldığı görüldü.

İki gün süren çalışmanın ardından yapılan hava ve kara müdahaleleriyle yangın kontrol altına alındı; yangında yaklaşık 80 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

