Milas'ta Orman Yangınına Acil Müdahale Başlatıldı

Milas'ta Yangın İhbarı

Muğla'nın Milas ilçesinde, Bafa Mahallesi'nde ormanlık bir alanda başlayan yangın, bölgedeki ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Hızla Müdahale Edildi

Yangın ihbarının ardından, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip hızla bölgeye sevk edildi. Dumanların yükseldiği anlar, ekiplerin hızlı bir şekilde harekete geçmesini sağladı.

Hava ve Karadan Müdahale

Ekipler, yangına hem havadan hem de karadan müdahalede bulunarak, alevlerin yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Yangınla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.