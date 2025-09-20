Milas'ta orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Muğla'nın Milas ilçesindeki Kıyıkışlacık yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor; ekipler ve dron görüntüleri yangının geniş alanda etkili olduğunu gösteriyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 17:58
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınının ikinci gününde de müdahale aralıksız devam ediyor. Kıyıkışlacık Mahallesi'nde dün yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ediyor.

Müdahale çalışmaları

Yangına gece boyunca Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve itfaiye ekibiyle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmalarına bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de destek verdi.

Günün ağarmasıyla birlikte hava araçları da alevlere yönlendirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 11 arazöz, 5 su tankeri, 3 helikopter, 2 uçak ve 80 personel yangına müdahale ediyor.

Dron görüntüleri

Öte yandan yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda etkili olduğu, ancak bazı alanların ekiplerin müdahalesiyle yanmaktan kurtarıldığı görülüyor.

