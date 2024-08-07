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Milas'ta Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam etmekte. Ekipler, karadan ve havadan yangını söndürmek için seferber oldu.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 21:30
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 21:30
Milas'ta Orman Yangınına Karadan Müdahale Devam Ediyor

Muğla'nın Milas İlçesinde Orman Yangını Çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde Sekköy mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı. Yangın ihbarının alınmasının ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler hızla olay yerine yönlendirildi.

Havadan Müdahale Gerçekleştirildi

Yangın, gündüz saatlerinde 6 uçak ve 8 helikopterle havadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışıldı. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale sürüyor.

Karadan Destekleyen Ekipler

Karada, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı çalışmalara katılırken, orman işçilerinin yanı sıra jandarmanın TOMA araçları da destek vermekte. Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ'ye ait iş makineleri de yangın söndürme çalışmalarında önemli bir rol oynuyor.

Gönüllüler ve Vatandaşların Destekleri

Yangın söndürme çalışmalarına, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gönüllüleri ile bölge halkı da katkıda bulunuyor. Yangın nedeniyle mahallede yaşayan bazı vatandaşların, yoğun duman sebebiyle büyük ve küçükbaş hayvanlarını güvenli bölgelere taşıdığı gözlemlendi.

Önlemler Alınıyor

Bazı vatandaşlar ise yangın alevlerinin evlerine ulaşmaması için evlerinin etrafını hortum ve kovalarla sulamaktadır. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ediyor.

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