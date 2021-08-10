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Milas ve Köyceğiz yangınlarında son durum!

Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde devam eden orman yangınları karadan ve havadan gerçekleştirilen yoğun çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Alevlerin devam ettiği bölgelerde 3 uçak ve 18 helikopterin yanı sıra çok sayıda arazöz ile itfaiye araçlarıyla TOMA'lar kullanılıyor.

10 Ağustos 2021 Salı 15:40
Milas ve Köyceğiz yangınlarında son durum!
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Türkiye'nin içerisinde olduğu orman yangınları bir çok yerde kontrol altına alınırken Muğla'da alevlerle mücadele son hızıyla devam ediyor. Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden yangınlarda ekipler alevleri kontrol altına alabilmek için canla başla çalışıyorlar.

Bölgede binden fazla orman personelinin görev yaptığı bildirilirken havadan 3 uçak ve 18 helikopterin alevlere müdahale ettiği belirtildi. Yangına karadan ise çok sayıda arazöz ve itfaiye araçlarının yanı sıra su tankerleri ve TOMA'lar da destek veriyor.


Alevlerin kontrol altına alındığı bazı mahallere yakın yerlerde soğutma çalışmaları başlatılırken ekiplerin büyük çoğunluğunun Çövmen yaylası ile Çiçekbaba arasında kalan hatta olduğu belirtiliyor. Ekipleri bölgede derin vadilerde ve sarp yamaçlarda zorlanıyor.

Milas'a bağlı kırsal Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz günü başlayan yangın Bodrum'un Mazı ve Gökpınar mahallelerine de sıçrarken ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kısmi olarak kontrol altına alındı. Fakat rüzgarın aniden yön değiştirmesi  Mazı Mahallesini tekrar tehlikeye soktu. Çökertme Koyu ve Gökbel Mahallesi'nde de etkili olan yangında mahallelerde tahliye çalışmalarını başlatırken alevler bu kez de Türkevleri Mahallesi'ne doğru yöneldi. Havadan yapılan müdahalelerle Çökertme'deki yangın, kontrol altına alındı.

Fesleğen Mahallesinde bulunan Yeniköy Termik Santrali hattına yakın yerlerde devam eden yangına havadan 2 uçak ve 5 helikopter müdahale ederken karadan da 55 arazöz ve 40 itfaiye aracı orman işçileriyle birlikte destek veriyor.


Son Güncelleme: 10.08.2021 15:40
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Anahtar Kelimeler:
MuğlaSon DurumMilasOrman YangınlarıKöyceğiz
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