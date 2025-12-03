Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği'nde Saz-Koro ve Halk Oyunları Yeni Sezona Başladı

Milas Yörük-Türkmen Kültür Derneği, bünyesindeki Saz-Koro ve Halk Oyunları ekipleriyle yeni dönem provalarına başladı. Dernek Başkanı Mevlüt Kiriş, çalışmaların yıl boyunca süreceğini ve üyelerin sosyal faaliyetlere aktif katılımının artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Saz-Koro ekibi provaları başladı

Saz-Koro ekibi, 1 Aralık Pazartesi itibarıyla yeni sezon çalışmalarına başladı. Provalar her pazartesi saat 20.30'da Aşkıdil Akarca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kiriş, dernek üyelerinden katılmak isteyenlerin ekibe dahil olabileceğini belirterek, "Saz ve koro ekibimiz, kültürel değerlerimizi müzikle yaşatmak adına önemli bir görev üstleniyor" dedi.

Halk Oyunları ekibi hazırlıklara başlıyor

Halk Oyunları ekibi ise 3 Aralık Çarşamba günü çalışmalarına başlayacak. Provalar her çarşamba saat 20.00'de Amfi Tiyatro altında yapılacak. Dernek, halk oyunları ekibine katılmak isteyen üyeleri davet etti ve hazırlıkların sürdüğünü bildirdi.

Mevlüt Kiriş ayrıca, "Ekiplerimiz sadece kültürel faaliyetlere katkı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda Milas’ta birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesine de vesile oluyor. Yeni sezonda da birçok etkinlikte hem derneğimizi hem de Yörük-Türkmen kültürünü gururla yaşatmaya devam edeceğiz."

