Milaslı Şehit Astsubay Emrah Kuran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Törene büyük katılım

Azerbaycan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran (37), memleketi Muğla’nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ve karşılama

11 Kasım’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Kuran’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı’nda düzenlenen törenle karşılandı. Tören saygı duruşu ile başlayıp, şehidin özgeçmişinin okunması ve dualarla devam etti.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı, cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu’na getirildi. Cuma namazı sonrasında düzenlenen cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve vedâ

Şehidin yakınları, törene yoğun duygusal katılım gösterdi. Babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas ile diğer yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Kuran’ın kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik ve defin

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların bitmesiyle birlikte Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı’nda binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

