Milaslı Şehit Astsubay Emrah Kuran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Azerbaycan'da düşen uçakta şehit olan Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Milas'ta binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:34
Milaslı Şehit Astsubay Emrah Kuran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Milaslı Şehit Astsubay Emrah Kuran Son Yolculuğuna Uğurlandı

Törene büyük katılım

Azerbaycan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran (37), memleketi Muğla’nın Milas ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ve karşılama

11 Kasım’da Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Kuran’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Milas Hava Meydan ve Garnizon Komutanlığı’nda düzenlenen törenle karşılandı. Tören saygı duruşu ile başlayıp, şehidin özgeçmişinin okunması ve dualarla devam etti.

Cenaze töreni ve katılımcılar

Karşılama töreninin ardından şehidin naaşı, cenaze namazı için Ekinanbarı İlkokulu’na getirildi. Cuma namazı sonrasında düzenlenen cenaze törenine; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Muğla Valisi İdris Akbıyık, milletvekilleri, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, protokol üyeleri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve vedâ

Şehidin yakınları, törene yoğun duygusal katılım gösterdi. Babası Osman Kuran, annesi Huriye Kuran, eşi Gülşah Kuran, oğulları Aras (10), Bartu (5) ve 7 aylık Barlas ile diğer yakınları gözyaşları içinde taziyeleri kabul etti. Kuran’ın kardeşleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

Helallik ve defin

Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı ve duaların bitmesiyle birlikte Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Ekinanbarı Mahalle Mezarlığı’nda binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

AZERBAYCAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN, MUĞLA'NIN...

AZERBAYCAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN, MUĞLA'NIN MİLAS İLÇESİNDE BİNLERCE KİŞİNİN KATILIMI İLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

AZERBAYCAN'DA DÜŞEN ASKERİ KARGO UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN ASTSUBAY BAŞÇAVUŞ EMRAH KURAN, MUĞLA'NIN...

İLGİLİ HABERLER

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
6
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile
7
Beşiktaş Ortaköy'de Aile Zehirlenmesi: Restoran Süresiz Mühürlendi

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı