Milas'taki büyük orman yangının sebebi ortaya çıktı

Muğla Milas'ta meydana gelen yangında 160 hektarlık bir alan küle döndü. Yangın, hem havadan hem de karadan yapılan müdahalelerle 7 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında, 5 hektarlık makilik alan ve 155 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Jandarma ekipleri, bölgede yaptıkları incelemeler sonucunda yangının sigara izmaritinden çıktığını tespit etti. İşte detaylar...





MUĞLA MİLAS'TAKİ YANGINDA 160 HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNDÜ

Milas-Bodrum Havalimanı Kavşağı yakınlarındaki bir makilik alanda dün öğleden sonra bir yangın çıktı. Vatandaşlar, alevleri fark ederek hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan 18 helikopter ve 12 uçak ile karadan ise 30 pikap, 5 ilk müdahale aracı, 59 arazöz, 18 su ikmal aracı, 8 dozer, 8 treyler, 11 yer ekibi, 2 greyder, 2 yönetim aracı, 45 teknik personel, 30 memur ve 485 personel ile müdahale etti. İşte ayrıntılar...





Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, gönüllüler ve emniyet güçlerinin Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da söndürme çalışmalarına destek verdi. Ayrıca, komando birlikleri yangının yerleşim yerine sıçrama riski olduğu için yaşlıları tahliye etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, helikopter ve uçakların su almak için kullanıldığı bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla tedbirler aldı. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yetkililerle birlikte söndürme çalışmalarını yakından takip etti. Gece uçuş yeteneklerine sahip 3 helikopter de soğutma çalışmalarına yardımcı oldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, helikopterle yaptığı incelemenin ardından yangının 7 saatte kontrol altına alındığını ve 160 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü açıkladı. Bu alanın 5 hektarının makilik, 155 hektarının ise orman olduğu belirlendi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yangının çıktığı yerde Muğla Jandarma Komutanlığı ekipleri inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde, yangının yol kenarına atılan bir sigara izmariti nedeniyle çıktığı tespit edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.