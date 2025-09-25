Milatovic'ten BM'de 'Gazze için acil ateşkes' çağrısı

Karadağ Cumhurbaşkanı BM 80. Genel Kurulu'nda konuştu

Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu oturumunda, Gazze'deki Filistin halkının kötüleşen insani durumundan duydukları derin kaygıyı dile getirdi.

Milatovic, dünyanın benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek; yıkıcı çatışmalar, artan kutuplaşma ve ciddi insan hakları ihlalleri gibi sorunlarla yüz yüze olunduğunu söyledi.

BM'nin uluslararası hukukun susturulmasına izin vermemesi gerektiğini vurgulayan Milatovic, konuşmasında şunları kaydetti: "Tüm eksikliklerine rağmen BM, her ulusun yer aldığı ve uluslararası hukukun meşruiyetin temeli olduğu tek küresel kurum olmayı sürdürüyor. İşte bu, BM'yi vazgeçilmez kılıyor. Karadağ, ABD'nin öncülüğünde yürütülen uluslararası toplumun Ukrayna'da adil ve kalıcı barış için gösterdiği son diplomatik çabaları memnuniyetle karşılamaktadır. Bu girişimlerin başarıya ulaşmasını içtenlikle umuyoruz. Karadağ, Gazze'deki Filistin halkının kötüleşen insani durumu nedeniyle derin kaygı duymaktadır. "Acil ateşkes çağrısı yapıyoruz.""

Milatovic, ayrıca NATO üyeliğinin ülkesinin güvenliğinin temelini oluşturduğunu ve 2028'e kadar Avrupa Birliği'ne tam üyeliğin stratejik hedefleri arasında bulunduğunu sözlerine ekledi.