Milei'den 2025 Bütçesi Açıklaması

Arjantin Devlet Başkanı Milei, 2025 bütçesini sundu ve mali dengeyi koruma taahhüdünde bulundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 10:45
Milei'den 2025 Bütçesi Açıklaması

Arjantin Lideri Milei'den Mali Denge Taahhüdü

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, 2025 bütçesini Kongreye sunarak, mali dengenin korunacağına dair söz verdi. Eleştirilere rağmen, hükümeti mali denge hedefini savunacağını belirtti.

Bütçe Açıklaması ve Hedefler

Milei, bütçeyi Ekonomi Bakanı yerine bizzat kendisi açıkladı. Kongrede yaptığı konuşmada, mali dengeden ödün vermeyeceklerini vurguladı ve tehdit oluşturan yasa tasarılarını veto edeceğini ifade etti. "Arjantin'in makroekonomik yönetim tarihi zayıf" diyerek, hazırlanan taslak bütçenin mali dengeyi sağlayacak bir metodolojiye sahip olduğunu dile getirdi.

Kamu Harcamaları Politikası

Milei, ülkenin mali açığını kapatmayı amaçlarken kamu harcamalarına sınırlamalar getirecek bir politikayı benimseyeceklerini açıkladı. Kamu harcamalarının artırılabileceğini ancak bunun sadece diğer harcamaların kısılması durumunda mümkün olabileceğini belirtti.

2025 Bütçesinin Öngörüleri

Taslak bütçe, 2025 yılında ekonominin %5 büyümesini ve enflasyonun %18.3 olmasını öngörüyor. Ancak, Arjantin'de 12 aylık enflasyon oranı geçen ay %236.7 olarak kaydedildiği için enflasyon konusunda endişeler devam ediyor. Ülke, dünyada en yüksek enflasyon oranına sahip olarak dikkat çekiyor.

Ekonomi Politikalarına Yönelik Eleştiriler

Milei'nin ekonomi politikaları, devlet başkanı olduktan sonra sol gruplar ve sendikalar tarafından sıklıkla protesto ediliyor. Hükümet, "Temel İlkeler ve Başlangıç Noktaları Yasası" olarak bilinen Ekonomik Reform Paketi ile serbest piyasa ekonomisinin daha baskın hale gelmesini ve devlet müdahalesinin azalmasını amaçlıyor. Bu reform paketi, Temsilciler Meclisinde oy çokluğuyla onaylanmıştı ancak Senatoda hala tartışılıyor ve muhalefet tarafından eleştiriliyor.

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