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Milei'den Maduro'ya Darbe Çağrısı

Arjantinli lider Milei, Venezuela seçimlerinin ardından Maduro'ya karşı darbe çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 13:40
Milei'den Maduro'ya Darbe Çağrısı

Arjantin Başkanından Sert Tepki

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Venezuela'daki seçimlerin mevcut Başkan Nicolas Maduro tarafından kazanıldığının açıklanmasının ardından keskin bir tepki gösterdi.

Maduro'ya Diktatör İthamı

Milei, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda Maduro'yu "diktatör" olarak nitelendirdi. Seçim sonuçlarının Maduro'nun yenilgisini gösterdiğini savunan Milei, halkın bu komünist rejimi sona erdirdiğini iddia etti.

Darbe Çağrısında Bulundu

Venezuela'da bir darbe çağrısında bulunan Milei, "Arjantin, Silahlı Kuvvetlerin bu sefer demokrasi ve halk iradesini savunacağını umuyor" dedi. Bu ifade, gözleri Güney Amerikalı liderin açıklamalarına çevirdi.

Kazanan Aşırı Sağcı Lider

Kasım 2023'te yapılan çekişmeli devlet başkanlığı seçimlerini büyük bir farkla kazanan aşırı sağcı Milei, Aralık 2023'te göreve başlamıştı.

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