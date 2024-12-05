Milei'den Sözleştiği Sert Eleştiriler: Sosyalizm ve Sol Liderler Hedefte

Arjantin Devlet Başkanı Milei'den Sert Sosyalizm Eleştirisi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, başkent Buenos Aires'te düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansı (CPAC)'nda sosyalizme ve sol liderlere yönelik çarpıcı eleştirilerde bulundu. Dünyanın dört bir yanından gelen muhafazakar liderlerin katılımıyla gerçekleşen zirvede, Milei, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'yu doğrudan hedef aldı.

Sosyalizme Son Vermek Gerek

Milei, 'Zavallı İspanyolların çektiği işkenceydi. Herkes için sosyalizm saçmalığına tamamen son vermeliyiz.' diyerek, İspanya’daki sosyalist politikaların yarattığı olumsuzluklara dikkat çekti. Bu politikaların kültürel ve siyasi olarak başarılı olsa da, sefalete neden olduğunu vurguladı.

Yeni Fırsatlar Sunmakta Kararlı

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile iş birliği içinde dünyaya yeni fırsatlar sunduklarını savunan Milei, Donald Trump’ın yaklaşımını da övdü. Ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro aleyhine sert sözler sarf ederek, 'Venezuela'da suçlu bir katil var: Onun adı Maduro.' dedi. Eski Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez ve Fidel Castroya da dikkat çekerek onların etkisinin altını çizdi.

Solculara Karşı Kapsamlı Mücadele Çağrısı

Milei'nin, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında yaptığı yorumlar dinleyicilerden büyük destek gördü. CPAC zirvesindeki konuşmasında, ‘Solcuların hiçbir şekilde tekrar iktidara gelmemesi için kapsamlı mücadele verilmesi gerekiyor' diyen Milei, solcuların eğitim, medya ve kültürdeki etkilerini eleştirdi.

CPAC Zirvesi’ne, Brezilya Temsilciler Meclisi Üyesi Eduardo Bolsonaro ve diğer aşırı sağcı muhafazakar liderlerin yanı sıra siyasi parti temsilcileri de katıldı.