Milei Hükümeti, Cristina Kirchner'in Emekli Maaşını Kesti

Arjantin'de Beklenmedik Gelişme

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin hükümeti, eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in emeklilik maaşını kesme kararı aldı. Bu karar, Kirchner'in yolsuzluk davasında aldığı 6 yıl hapis cezası sonrasında gündeme geldi.

Ekonomik Yük ve Hükümet Açıklamaları

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Hükümet Sözcüsü Manuel Adorni, Fernandez'in iki ayrı emekli maaşı aldığını ve bunun devlete maliyetinin 21 bin 800 dolar olduğunu belirtti. Adorni, bu kararın, yolsuzluktan suçlu bulunan bir kişi için emekli maaşı ödenmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adorni, Fernendez'in sosyal güvenlik sisteminden yararlanmaya devam edeceğini ifade ederek, "Dolandırıcılık suçundan hüküm giymiş bir başkana emekli maaşı ödenmesi kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, Milei hükümetinin yolsuzluktan hüküm giymiş kişilere kamu fonu sağlamayacağını vurguladı.

Geçmişin İzleri: Yolsuzluk Davası

Eski Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner, 7 Aralık 2022'de verilen 6 yıl hapis cezası ve kalıcı kamu görevinden men kararına itiraz etmişti. Yüksek Mahkeme tarafından onanan bu karar, Kirchner’in yönetimi altında yaşanan “Yollar İdaresi Davası” ile ilgilidir.

Kirchner, bu cezanın kendisine kadın olduğu için verildiğini iddia ederek tepki göstermiş, başkent Buenos Aires'e bağlı Moreno kasabasında kadınlarla bir araya geldiğinde, bu durumun bir cinsiyet ayrımcılığı olduğunu savunmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.