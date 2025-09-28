Milei, Netanyahu'nun Ziyaret Talebini Seçim Kaygısıyla Reddetti

Devlet Başkanı Javier Milei, yaklaşan parlamento seçimleri ve halk tepkisi endişesiyle Binyamin Netanyahu'nun Arjantin ziyaret talebini geri çevirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:19
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, yaklaşan parlamento seçimleri ve kamuoyunun tepkisinden çekinerek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye gelme talebini geri çevirdi.

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği ABD'den Arjantin'e geçmeyi planlıyordu.

Seçim Endişesi ve Resmi Rasyonel

BM Genel Kurulu sırasında Netanyahu ile görüşen Milei'nin, yaklaşan parlamento seçimleri nedeniyle 'Ziyarete gelme' dediği belirtildi. Arjantinli kaynaklar, kararın İsrail'e özgü olmadığı ve genel olarak tüm ziyaretlerle ilgili olduğu iddiasında bulundu.

Ancak kaynaklar, gerçek gerekçenin Milei'nin oy kaybı endişesi olduğu yönünde bilgi verdi.

Mahkeme Talepleri ve BM'deki Protestolar

Haberde, Arjantin'deki insan hakları avukatları'nın, martta İsrail ordusunun Refah'ta sağlık görevlilerini öldürdüğü iddiasıyla, Netanyahu ülkeyi ziyaret ederse tutuklanmasını talep eden bir dava açtıkları hatırlatıldı.

BM Genel Kurulu'nda ise farklı ülkelerden yüzlerce delege İsrail Başbakanı'nı protesto ederek salonu terk etti; Netanyahu neredeyse boş bir salona konuşmak zorunda kaldı.

