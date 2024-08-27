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Mileyha Sulak Alanı'nda Temizlik Çalışmaları Gerçekleştirildi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Mileyha Sulak Alanı, atıkların temizlenmesi için büyük bir temizlik çalışması yapıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:14
Mileyha Sulak Alanı'nda Temizlik Çalışmaları Gerçekleştirildi

Hatay'daki Mileyha Sulak Alanı Temizlendi

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Mileyha Sulak Alanı, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen bir bölge olarak biliniyor. Bu alanın temizlenmesi amacıyla, yerel Büyükşehir ve Samandağ belediyeleri tarafından kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Temizlik Ekipleri Görev Başında

Yaklaşık 30 kişilik bir ekip, 2 kamyon ve bir kepçe ile Mileyha Sulak Alanı'ndaki atıkları topladı. Toplanan çöpler, poşetlere konularak çöp döküm sahasına taşındı.

Başkan Karaçay'dan Açıklama

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay, temizlik çalışmaları sırasında alana ilişkin yaptığı açıklamada, Mileyha Sulak Alanı'nın önemine vurgu yaptı. Karaçay, bölgeye ilk kez zabıta devriyeleri koyduklarını ve kuşlarla ilgili uyarıcı tabelalar asarak olumsuz durumların önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, bazı olumsuz haberlerin görsellerinin eski olduğunu ifade etti.

Mileyha Sulak Alanı'nın korunması ve temizlenmesi, doğa ve kuş gözlemcileri için büyük bir önem taşırken, yerel yönetimlerin bu tür çalışmalarla topluma katkı sağlaması bekleniyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı, atıklardan arındırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı, atıklardan arındırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı, atıklardan arındırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı, atıklardan arındırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş...

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen ve yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı, atıklardan arındırıldı.

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