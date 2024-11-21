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Miller: Ukrayna'nın 4,65 Milyar Dolarlık Borcunun İptali Kongreye Bağlı

ABD Dışişleri Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptalinin Kongre onayına bağlı olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:05
Miller: Ukrayna'nın 4,65 Milyar Dolarlık Borcunun İptali Kongreye Bağlı

ABD Dışişleri Sözcüsü'nin Açıklamaları

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Ukrayna'nın 4,65 milyar dolarlık borcunun iptaline ilişkin kararın Kongreye bağlı olduğunu vurguladı.

Brifingdeki Detaylar

Bakanlığın günlük brifinginde, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, "Kongrenin, ABD hükümetinin Ukrayna'nın borcunun yarısını yani yaklaşık 4,65 milyar doları iptal edeceğinden haberdar mısınız?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Ek Ödenek Tasarısı

Miller, Kongrenin bu yıl nisanda Ukrayna'ya ekonomik destek sağlayan ek ödenek tasarısını geçirdiğini hatırlattı. Bu ekonomik desteğin bir kısmının borç olarak verildiğini belirten Miller, tasarı çerçevesinde bu borcun hükümet tarafından iptal edilebileceğini ifade etti.

Kongre'nin Rolü

Miller, borcun iptal edilmesi ve Ukrayna'ya ekonomik yardım sağlanması için yasal adımların atıldığını ancak Kongrenin bu iptal kararını reddetme seçeneği olduğunu, dolayısıyla iptal kararının sürecinin Kongreye bağlı olduğunu belirtti.

Kongre'nin Olası Kararı

Öte yandan, Miller yaptığı açıklamada, Kongrenin böyle bir karar alacağını düşünmediğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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