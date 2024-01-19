Milletvekili adayı 14 yaşındaki oğlu tarafından vahşice öldürüldü

Korkunç olay, sabah saat 07.00 sularında İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı Sarıgazi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilerde Avukat olan Fatih Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun eşinin, kendi aracıyla 14 yaşındaki oğlu K. Karakoyunlu'yu okula bırakmak için siteden çıktığı öğrenildi. K. Karakoyunlu ise, yolda annesine cep telefonunu evde unuttuğunu söylediği ve eve döndüğü aktarılırken 14 yaşındaki çocuk, eve girerek babasını odada uyurken 20 yerinden bıçakladığı bilgisi paylaşıldı.

Evde bir yabancının olduğunu söyledi!





Baba Karakoyunlu bıçakla yaralandı ancak çocuk koşarak annesine evde bir yabancının olduğunu söyledi. Anne eve döndüğünde eşini kanlar içinde buldu. Eşinin olayı haber vermesi üzerine eve sağlık ekipleriyle ve polis ekipleri yönlendirildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekibi, Fatih Gürbüz Karakoyunlu'ya yaptıkları ilk müdahalede yaşamını yitirdiğini belirlediler.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcılığı ve olay yeri ekibinin yaptığı incelemenin sonrasında Fatih Gürbüz Karakoyunlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.