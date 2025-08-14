DOLAR
Milletvekillerinden Starmer'a Çağrı: Hotovely Derhal Sınır Dışı Edilsin

Farklı partilerden İngiliz milletvekilleri, Başbakan Starmer'a gönderdikleri mektupta İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin derhal sınır dışı edilmesini ve kapsamlı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

İngiltere'de farklı partilerden milletvekilleri, Başbakan Keir Starmer'a gönderdikleri ortak mektupta, İsrail'in Londra Büyükelçisi Tzipi Hotovely'nin derhal sınır dışı edilmesini talep etti.

Kimler imzaladı ve hangi talepler sıralandı?

Mektupta imzası bulunanlar arasında Bağımsız İttifak, Yeşiller Partisi, İskoçya Ulusal Partisi (SNP) milletvekilleri ve İşçi Partisi Milletvekili Abtisam Mohamed yer aldı. Milletvekilleri, hükümetin İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım iddialarına karşı acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mektubun gerekçeleri

Mektupta, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye tam askeri işgal başlatma yönündeki açıklamasının, bölgenin neredeyse tamamen yok edilmesine, sivillerin sistematik aç bırakılmasına ve on binlerce kişinin ölümüne yol açan kampanyanın son halkası olduğu belirtildi.

Ayrıca İsrail'in uyguladığı ablukanın hastaneleri, okulları, yardım konvoylarını ve temel altyapıyı hedef aldığına dikkat çekildi ve bunun sonucunda 1 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme ve tıbbi çöküş riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Hükümete düşen yükümlülükler

Mektupta, İngiltere'nin Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir ülke olarak, soykırımı önleme yönünde açık ve bağlayıcı yasal yükümlülüğe sahip olduğu hatırlatıldı. Bu yükümlülüğün sadece kınama ile sınırlı kalmayıp, zulmü durdurmak ve failleri hesap vermeye zorlamak için aktif ve acil adımlar atmayı gerektirdiği ifade edildi.

Somut talepler

Milletvekilleri hükümete bir dizi somut adım çağrısında bulundu: Hotovely'nin sınır dışı edilmesi, İsrail'e karşı tam kapsamlı silah ambargosu uygulanması, tüm ihracat lisanslarının, bileşenlerin ve askeri işbirliğinin durdurulması. Ayrıca uluslararası yaptırımların desteklenmesi, Gazze'ye insani yardımların engelsiz ulaştırılması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ihtiyati tedbir kararlarına uyulması talep edildi.

Mektupta savaş suçları ve soykırım iddialarına ilişkin uluslararası soruşturmalarda tam işbirliği sağlanması, Gazze'ye uluslararası medya mensuplarının girişine izin verilmesi gibi ek adımların da atılması gerektiği vurgulandı.

