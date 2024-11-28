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Milli Amigo Birol Ertan: Futbol Tutkusu ve Anılarıyla Hayata Bağlı

86 yaşındaki Birol Ertan, 'Milli Amigo' olarak anılıyor ve futbol tutkusuyla dolu anılarıyla hayata tutunuyor.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 11:19
Milli Amigo Birol Ertan: Futbol Tutkusu ve Anılarıyla Hayata Bağlı

Milli Amigo Birol Ertan: Futbol Tutkusu ve Anılarıyla Hayata Bağlı

86 yaşındaki Birol Ertan, yıllar boyunca milli takım maçlarında tribünleri coşturmuş bir isim olarak hafızalarda yerini koruyor. 2011 yılında amigoluğa veda etmesine rağmen, futbol aşkı ve tribünlerden edindiği anılarla yaşamına devam ediyor.

“Milli Amigo” Unvanıyla Hatırlanıyor

İstanbul İtfaiyesi’nden emekli olan Ertan, gençlik yıllarında voleybol takımında yer alarak sporla iç içe bir hayat sürmeye başladı. Türk bayrağı ile tribünlerde tezahürat yapmaya başladığında, amigoluk serüveni de başlamıştı. Sıradan bir görev olarak başlayan bu yolculuk, onu futbolun yanı sıra basketbol ve voleybol gibi çeşitli branşlarda da tanınan bir sima haline getirdi.

Hayatının En Güzel Anıları

Birol Ertan, 1970 yılında İsviçre'ye gitse de, milli takıma desteğini burada da sürdürdü. Yaklaşık altı yıl sonra Türkiye’ye döndüğünde ise, kariyerinin en parlak dönemlerine girdi. 2011’de amatörlük dönemi sonlandığında, tribünlerdeki yerini kimselerin dolduramayacağını ifade etti.

Tribünlere Özlem Duyuyor

Ertan, hayata sıkı sıkıya bağlı bir kişi olarak, kırmızı beyaz eşofmanı ve şapkasıyla İstanbul sokaklarında dolaşarak hatırlanmayı ümit ediyor. Yaşıtlarının kendisini tanımasından duyduğu mutluluk, bilmediği kişilerle karşılaştığında ise aradığı destek eksikliğiyle sitem etti.

Vatan sevgisi ve Amigoluk Anıları

AA muhabirine verdiği röportajda, “Vatanımı, bayrağımı çok sevdim” diyerek milli takım için 50 ülke gezdiğini dile getiren Ertan, statlarda küfür ettirmediğine vurgu yaptı. “Yerimi dolduramadılar” diyerek çarpıcı bir yönlendirme yaptı ve hala milli maçlara gitme arzusunu koruduğunu söyledi.

Tek Arzusu Manevi İlgi

Birol Ertan, hiç evlenmediğini belirtirken, tek isteğinin manevi destek görmek olduğunu ifade etti. Kimseden maddi bir beklentisi olmadığını, sadece milli takıma olan bağlılığının her şeyin ötesinde olduğunu söyledi.

Sokaklarda formasıyla dolaşarak eski dostlarıyla yeniden bir araya gelmeyi umut eden Ertan, federasyondan davet bekliyor. Anılarındaki eski fotoğrafların hikayelerini ise büyük bir gururla anlatmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Futbolun yanı sıra tüm branşlardaki milli müsabakalarda taraftarı coşturan ve 13 yıl önce...

Futbolun yanı sıra tüm branşlardaki milli müsabakalarda taraftarı coşturan ve 13 yıl önce tribünlere veda eden "Milli Amigo" lakaplı Birol Ertan, sırtında adı yazılı kırmızı beyaz eşofmanıyla İstanbul sokaklarında gezintiye çıkarak hatırlanmayı ümit ediyor.

Futbolun yanı sıra tüm branşlardaki milli müsabakalarda taraftarı coşturan ve 13 yıl önce...

Futbolun yanı sıra tüm branşlardaki milli müsabakalarda taraftarı coşturan ve 13 yıl önce tribünlere veda eden "Milli Amigo" lakaplı Birol Ertan, sırtında adı yazılı kırmızı beyaz eşofmanıyla İstanbul sokaklarında gezintiye çıkarak hatırlanmayı ümit ediyor.

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