DOLAR
33,99 0%
EURO
37,84 0%
ALTIN
2.824,16 0%
BITCOIN
1.993.515,24 0%

Milli Atıcılar Gençlik Söyleşisine Katılacak

Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın etkinliğinde gençlerle buluşacak.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 12:35
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:35
Milli Atıcılar Gençlik Söyleşisine Katılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Etkinliği

Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gölbaşı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek olan "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katılacak.

Başarılar ve Deneyimler Paylaşılacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran bu iki başarılı sporcu, gençlerle elde ettikleri başarılar ve spor yaşamları hakkında deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik Detayları

Söyleşi, yarın saat 15.00'te başlayacak ve gençlerin katılımına açık olacak. Program sonunda, Tarhan ve Dikeç'in grafitisi de gençlik merkezi duvarına yapılacak.

İLGİLİ HABERLER

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş "Kelime-i Şehadet'i Kestirmeden Okudu'' İddialarına Diyanet ve İletişim Başkanlığı'ndan Açıklama
2
Narin Güran Soruşturmasında ŞOKE EDEN DETAY: Anne Yüksel Güran'ın Kaydedilen Görüntüsü Sosyal Medyada Gündem Oldu
3
Bilecik'te Çöplük Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Almanya'daki Patlama Olayında Bir Temizlik Görevlisi Yaralandı
5
Türkiye Tech Visa Programı ile Yabancı Girişimcilere Fırsatlar Sunuluyor
6
Şanlıurfa'da Gıda Zehirlenmesi Şüphesi ile 6 Öğrenci Hastaneye Kaldırıldı
7
Gazzeli Bebek Serebral Palsi ile Mücadele Ediyor

Resmi Gazete’de Memur Alım Duyurusu: KPSS 65 puana Yeni Zabıta Memuru Alımı Başladı

1+1, 2+1, 3+1 konutlarda faizler düştü! 1.29 faiz, 2 yıl ödeme geciktirme kredisi ile başvurular başladı

Resmi Gazete'de tiryakileri bayram ettirecek indirim kararı! Sigaraya dev indirim geliyor

Emeklilikle yeni dönem bugün başladı! 4A- 4B 4C’linin yüzünü güldürecek maaş farkı düzenlemesi devrede

Maaşın 12 katı ikramiye onayı! Bugün gidene 15 güne karşılıksız veriliyor

Ziraat Bankası’ndan Emeklilere Büyük Müjde! Başvurana Anında 70.000 TL Ek Ödeme Fırsatı

O belediyeden 62.000 TL’ye arsa! 24- 25 Eylül’ü bekleyen kazanıyor

ÖTV indirimi o araçlarda devreye girdi! Yüzde 30 ucuza satışlar resmen bu sabah 09.00’da başladı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı