Milli Atıcılar Gençlik Söyleşisine Katılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Etkinliği

Milli atıcılarımız Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Gölbaşı Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek olan "Gençliğe Dair Söyleşi" programına katılacak.

Başarılar ve Deneyimler Paylaşılacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran bu iki başarılı sporcu, gençlerle elde ettikleri başarılar ve spor yaşamları hakkında deneyimlerini paylaşacak.

Etkinlik Detayları

Söyleşi, yarın saat 15.00'te başlayacak ve gençlerin katılımına açık olacak. Program sonunda, Tarhan ve Dikeç'in grafitisi de gençlik merkezi duvarına yapılacak.