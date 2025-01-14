Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Yakalama Kararı

Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü için yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:43
Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Yakalama Kararı

Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü Hakkında Yakalama Kararı

Muğla'nın Datça ilçesinde, geçen yıl otomobiliyle milli basketbolcu İlkan Karaman'a çarparak ölümüne neden olan Emre Ali Önder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Önder'in, Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kapsayan karara itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sürücünün yakalanması için bir karar çıkardı.

Olayın Detayları

Olay, Kazım Yılmaz Caddesi'nde, 8 Eylül 2024 tarihinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Emre Ali Önder'in kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolda yaya olarak bulunan İlkan Karaman'a çarptı. Ağır yaralanan Karaman, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tutuklanan Önder hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Datça Asliye Ceza Mahkemesi'nde 10 Ocak'ta görülen ilk duruşmada, Önder'in cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak, yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanmasına ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verilmişti.

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