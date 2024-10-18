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Milli Beraberlik Partisi'nden Uyuşturucu Operasyonuna İtiraz

Parti genel merkeziyle ilgili uyuşturucu iddialarına yanıt geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:11
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:21
Milli Beraberlik Partisi'nden Uyuşturucu Operasyonuna İtiraz

Milli Beraberlik Partisi'nden Açıklama

Milli Beraberlik Partisi'nin Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, partisinin genel merkezinde düzenlenen uyuşturucu operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Uyuşturucu satışının yapıldığı ve kullanıldığı yönündeki iddiaların ardından başlatılan operasyona ilişkin Atıcı, "Çok büyük bir suçlama, ilgimiz alakamız yok" dedi.

Operasyonun Arka Planı

Atıcı, genel merkezin bulunduğu binanın bir katında partilerinden bir üyenin mağazasının bulunduğunu belirtti. Kendilerinin il dışında olduğu süre zarfında binanın denetimini bu şahsa bıraktıklarını ifade eden Atıcı, durumu şöyle açıkladı:

"Parti üyesi, kalacak yeri olmayan bir arkadaşının burada konaklamasına izin verdi. Ancak uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilerin partimizle ilgisi yok."

Yasal Süreç Başlatılacak

Atıcı, söz konusu olayla ilgili yasal süreci başlatacaklarına dikkat çekerek, konunun peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Ayrıca, olayın meydana gelmesi nedeniyle vatandaştan özür diledi. Nurettin Yılmaz'dan Üzücü Açıklama

Parti üyesi Nurettin Yılmaz, uyuşturucu satışıyla suçlanan şahsa zor durumda olduğu gerekçesiyle genel merkezin anahtarını 30 gün önce verdiğini belirtti. Yaşananlar karşısında son derece üzgün olduklarını dile getirdi.

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu...

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyona ilişkin, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu...

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyona ilişkin, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu...

Milli Beraberlik Partisi Genel Başkanı Peyami Sefa Atıcı, parti genel merkezinde uyuşturucu satıldığı ve kullanıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyona ilişkin, parti genel merkezinde açıklamada bulundu.

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