Milli boksör'ün öldürdüğü Zeynep'in son mesajları

Dün Muğla'dan gelen bir cinayet haberi Türkiye'nin gündemine oturdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nden geçtiğimiz yıl mezun olan Zeynep Şenpınar, erkeke arkadaşı olan Milli Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından öldürülerek cinayete kurban gitti.

Cinayetten sona kendine de bıçakla zarar veren Selim Ahmet Kemaloğlu hastaneye kaldırıldı. Selim Ahmet K.'nin tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

İşte Zeynep Şenpınar'ın cinayete kurban gitmeden önce bir arkadaşına gönderdiği mesajları ;

"AHMET'LE NET BİTTİ"

Zeynep Şenpınar'ın (25) bir arkadaşına, "Ahmet'le net bir şekilde bitti. 1 aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiği üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de" mesajı attığı ortaya çıktı.

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ayrılığı kabullenmediği için öldürdüğü şüphesi üzerine duruluyor.

CİNAYET SONRASI TWEET: İKİ CANA KIYDINIZ, GÖZÜNÜZ AYDIN

Selim Ahmet Kemaloğlu'nun ise cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından "İki cana kıydınız, gözünüz aydın" paylaşımı yaptığı da ortaya çıktı.