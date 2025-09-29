Milli Dayanışma Komisyonu 2 Ekim'de Hukukçuları Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 2 Ekim'de TBMM'de hukuk dernekleri ve hukukçu akademisyenleri dinleyecek.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 13:14
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 13. Toplantısı

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 2 Ekim Perşembe günü hukuk dernekleri ve hukukçu akademisyenleri dinlemek üzere toplanıyor.

Toplantı Bilgileri

Tarih: 2 Ekim Perşembe
Saat: 11.00
Başkan: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
Yer: TBMM Tören Salonu

Birinci Oturum

13. toplantının birinci oturumunda şu kuruluş temsilcileri dinlenecek: Hukukçular Derneği, Türk Hukuk Enstitüsü, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Sosyal Demokrat Avukatlar Derneği (SODAD) ve Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER).

İkinci Oturum

Komisyonun ikinci oturumunda ise şu hukukçu akademisyenler görüşlerini sunacak: Prof. Dr. Abdurrahman Eren, Prof. Dr. Fazıl Hüsnü Erdem, Prof. Dr. İlhan Üzülmez, Prof. Dr. Mahmut Koca ve Prof. Dr. Bahri Öztürk.

Toplantı, komisyonun hedefleri doğrultusunda hukuk alanındaki görüş ve önerilerin değerlendirilmesine odaklanacak.

