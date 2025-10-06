Milli Dayanışma Komisyonu 8 Ekim'de Emekli Askerleri Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 8 Ekim'de TBMM Tören Salonu'nda, Numan Kurtulmuş başkanlığında emekli asker ve sivil toplum temsilcilerini dinleyecek.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 19:37
Milli Dayanışma Komisyonu 8 Ekim'de Emekli Askerleri Dinleyecek

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu 8 Ekim’de toplanıyor

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 8 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak.

Toplantı, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında TBMM Tören Salonu'nda gerçekleştirilecek ve komisyonun 14. toplantısı olarak kayda geçecek.

Birinci Oturum: Emekli Asker Temsilcileri Dinlenecek

Toplantının birinci oturumunda Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD), Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), Emekli Uzman Jandarmalar Derneği (EMUJAD) ve Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği (TEMUD) temsilcileri dinlenecek.

İkinci Oturum: Sivil Toplum Kuruluşları Sırasında

Komisyonun ikinci oturumunda ise Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Aileler ile Yardımlaşma Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokrasi ve Birlik Derneği (DEMBİRDER), Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmalari Derneği (PODEM), Hak İnisiyatifi Derneği, Barış Vakfı ve Toplumsal Mutabakat Derneği (TMD) temsilcileri dinlenecek.

