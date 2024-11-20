Milli Deniz Topu 'Denizhan' TCG Koçhisar'a Entegre Ediliyor

MKE'den Önemli Gelişme

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE), ülkemizin savunma sanayi alanındaki önemli adımlarından birini daha gerçekleştirdi. 76/62 milimetrelik milli deniz topu 'Denizhan', TCG Koçhisar'a entegre edilmek üzere İstanbul Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildi.

Denizhan'ın Özellikleri ve Görevleri

MKE'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "76/62 milimetre milli deniz topumuz Denizhan, kabul testlerine başlayacak olan Mavi Vatan'ın yeni muhafızı milli karakol gemimiz TCG Koçhisar gemisine entegre edilmek üzere Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersanesi Komutanlığına teslim edilmiştir." ifadelerine yer verildi. Bu gelişme, Türkiye’nin deniz güvenliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Denizhan, modern savaş gemileri için tasarlanmış olan özellikleri ile öne çıkmakta ve deniz gücünü artırma hedefleri doğrultusunda kritik bir rol üstlenecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.