Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, Akademi Başkanlığı Yönetmeliği'ni Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe soktu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:02
Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği Resmi Gazete'de Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Başkanlık Görevleri

Yönetmelik, Başkanlığın oluşumunu, teşkilat yapısını, görevlerini ve çalışma usul ve esaslarını belirlemektedir. Başkanlık, öğretmenlik mesleğine hazırlık eğitimi programları, yönetici yetiştirme programları ile öğretmen, yönetici ve diğer personelin kariyer basamaklarındaki ilerlemeleri ve görevde yükselmelerine yönelik eğitim programlarını hazırlayıp uygulamaktan sorumlu olacak.

Yeterlilik ve Eğitim Faaliyetleri

Başkanlık, öğretmenler ve diğer personelin sahip olması gereken yeterlikleri belirleyecek ve gelişen şartlara göre güncelleyerek eğitim faaliyetlerini planlayacaktır. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri ve dijital yeterlikleri kazandıracak eğitimlerin etkinliği ayrıca takip edilecektir.

Özel Eğitim İmkanları

Başkanlık, özel öğretim kurumlarında görev yapanlara veya kamu kuruluşları personeline de eğitim verme imkanı sunabilecek. Ayrıca, eğitim alanında bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edecek, proje ve bilimsel çalışmalar yürütecek.

Milli Eğitim Akademisi Başkanı

Milli Eğitim Akademisi Başkanı, Başkanlık faaliyetlerini yürütmekten ve denetlemekten sorumlu olup, Milli Eğitim Bakanı'na karşı hesap verecektir. Başkan, ayrıca Akademik Kurul'a başkanlık edecek.

Akademik Kurul ve Eğitim Standartları

Yönetmeliğe göre, Milli Eğitim Akademisi Akademik Kurulu, başkan ve 10 üyesinden oluşacak ve eğitim programları ile standartların belirlenmesinde rol oynayacaktır.

Eğitim ve Uygulama Merkezleri

Yönetmelik, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı'nın hizmet birimlerinin, 9 birim ve bir özel bürodan oluştuğunu belirtiyor. Ayrıca, eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla gerekli görülen yerlerde eğitim ve uygulama merkezleri açılabilecektir.

Resmi Gazete'de 4 Ocak 1995'te yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Merkezleri Yönetmeliği" ise yürürlükten kaldırılmıştır.

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