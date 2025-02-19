Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Eğitimdeki İlerlemeleri Vurguladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Bab-ı Ali Toplantısı'na Katıldı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Kağıthane'de düzenlenen 139. Bab-ı Ali Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısının son yıllarda önemli ölçüde azaldığını belirten Macit, "Derslik başına öğrenci sayıları bugün 23'lere, 16'lara, 12'lere kadar düşmüş durumda. 60'ların, 70'lerin olduğu bir yerde bırakın yapay zekayı ve teknolojiyi, 'Hangi öğrenci ne anladı?' sorusuna cevap veremezsiniz." dedi.

Eğitimde Kamu Menfaati

Macit, Türkiye'deki eğitim tartışmalarının genellikle olumsuzluk algısı üzerinden yapıldığına dikkat çekerek, uluslararası ölçekte elde edilen başarıları vurguladı. Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) sonuçlarını değerlendiren Macit, "TIMSS'e 4'üncü sınıflarda fen bilgisi alanında Türkiye dünyada dördüncü ülke, OECD ülkeleri arasında ikinciyiz, birinci Güney Kore. Matematikte de 4'üncü sınıflarda dünyada sekizinciyiz, OECD ülkeleri arasında da dördüncüyüz." ifadelerini kullandı.

Teknoloji ve Ar-Ge Yatırımları

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı, Türkiye'nin teknolojik yatırımlarında yaşanan artışlara da değindi. 2002 yılında sadece 3 teknopark bulunan Türkiye'nin, bugün 100'den fazla teknoparkla geliştiğini ve 10 binden fazla girişimcinin varlığından söz etti. AR-GE merkezlerinin sayısının da 1600'den fazla olduğunu belirten Macit, "AR-GE harcamalarının binde 5'i özel sektör, geri kalanı devlet üniversiteleri eliyle yapılıyor." şeklinde konuştu.

Öğrenci ve Öğretmen Sayısı

Macit, Türkiye'deki öğrenci sayısının 18 milyona yaklaştığını, bakanlığın ise 1 milyon 200 bine yakın öğretmen istihdam ettiğini belirtti. 75 bin kurum ve 800 bine yaklaşan derslik sayısıyla eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çabalarını vurguladı. "Derslik başına öğrenci sayıları 23'lere, 16'lara, 12'lere kadar düşmüş durumda." diyen Macit, kaliteli eğitim için gereken altyapının önemini dile getirdi.

Öğrenmeyi Öğrenmek

Son olarak Türkiye'de eğitimin sadeleştirildiğini ifade eden Macit, "Artık dünyanın geldiği noktada lise veya üniversiteden mezun olan çocuğun ne kadar bilgiye sahip olduğuna değil, önüne konulan bilgiyle ne kadar çıktı üretebildiğine bakılıyor. Öğrenmeyi öğrenmiş mi ona bakılıyor aslında." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Kağıthane'de düzenlenen 139. Babı Ali Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilal Macit, Kağıthane'de düzenlenen 139. Babı Ali Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.