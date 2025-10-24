Milli Eğitim Bakanı Tekin: '1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok

Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısı'nda birlik ve istişare vurgusu

Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda ikincisi düzenlenen Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Tekin konuşmasında, Türkiye'nin en güçlü ve köklü bakanlıklarından biri olduklarını belirterek, "Bugünkü rakamlarla özel okullarla birlikte yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var. 1 milyon 250 bin cefakar öğretmen arkadaşımızın hepsi aynı şeyi isterse, üstesinden kalkamayacağımız bir problem yok." dedi.

Tekin, bakanlık merkez teşkilatından taşraya kadar aynı amaca yönelen, birbirinin ne yaptığından haberdar olan bir aile ortamı oluşturma hedefini anlattı. "O zaman öyle bir mekanizma kurmalıyız ki bakanlık makamından başlayıp taşraya kadar aynı amaca yönelen, aynı çabayı gösteren ve birbirinin ne yaptığından haberdar olan bir aile ortamı oluşturmalıyız," ifadelerini kullandı.

"Önce bakanlık merkez teşkilatında bu anlamda birbirinin ne yaptığını bilen, birbirinin ne yaptığının farkında olan, birlikte iş yapmak isteyen güzel bir ekip oluşturduk. Sonra 'Öğretmenler Odası' formatıyla Türkiye'nin her tarafında, gittiğimiz her ilde, gittiğimiz her okulda öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ettik," diye konuştu.

Tekin, kimseye mesleğini öğretmeye çalışmadıklarını belirterek, "Biz sadece birlikte çalışmanın, birlikte çalıştığımızda ürettiğimiz şeyin ne kadar bereketli olacağını arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Söylediğimiz şey bu," dedi. Ayrıca il müdürleri ve sahadan beslenen bir merkez teşkilatı kurduklarını, yaz aylarında gelenek haline getirdikleri genelgelerin ve toplantıların öğretmen ve idarecilerden gelen geri bildirimlerle şekillendiğini vurguladı.

Toplantıda, herkesin illerinde zümreleriyle Türkiye Maarif Modeli kapsamında görüş ve önerilerini toparladığını belirten Tekin, "Biz neyi, nasıl, niçin, kimlerle yapacağımız konusunda gerçekten çok derin bir istişare ortamı oluşturduğumuz bir bakanlık ortamı oluşturduk. Ben bu sürece katkılarınızdan dolayı her birinize teker teker teşekkür ediyorum," dedi.

Toplantı, ülke genelinde 36 branş ve her branştan 5'er il zümre başkanı olmak üzere toplam 250 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çeşitli konular ele alınarak, görüş ve öneriler raporlaştırılacak.

Bakan Tekin, toplantının ardından Ataşehir Prof. Faik Somer Spor Lisesi'nde öğrencilerin bayrak törenine de katıldı.

