Milli Eğitim Bakanı Tekin: '1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok'

Bakan Tekin, Ataşehir'de düzenlenen Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısı'nda, ortak çabayla çözülemeyecek sorun olmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 17:36
Milli Eğitim Bakanı Tekin: '1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 1 milyon 250 bin öğretmenle üstesinden gelinemeyecek sorun yok

Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısı'nda birlik ve istişare vurgusu

Ataşehir Zübeyde Hanım Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda ikincisi düzenlenen Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısının açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Tekin konuşmasında, Türkiye'nin en güçlü ve köklü bakanlıklarından biri olduklarını belirterek, "Bugünkü rakamlarla özel okullarla birlikte yaklaşık 1 milyon 250 bin öğretmenimiz var. 1 milyon 250 bin cefakar öğretmen arkadaşımızın hepsi aynı şeyi isterse, üstesinden kalkamayacağımız bir problem yok." dedi.

Tekin, bakanlık merkez teşkilatından taşraya kadar aynı amaca yönelen, birbirinin ne yaptığından haberdar olan bir aile ortamı oluşturma hedefini anlattı. "O zaman öyle bir mekanizma kurmalıyız ki bakanlık makamından başlayıp taşraya kadar aynı amaca yönelen, aynı çabayı gösteren ve birbirinin ne yaptığından haberdar olan bir aile ortamı oluşturmalıyız," ifadelerini kullandı.

"Önce bakanlık merkez teşkilatında bu anlamda birbirinin ne yaptığını bilen, birbirinin ne yaptığının farkında olan, birlikte iş yapmak isteyen güzel bir ekip oluşturduk. Sonra 'Öğretmenler Odası' formatıyla Türkiye'nin her tarafında, gittiğimiz her ilde, gittiğimiz her okulda öğretmen arkadaşlarımızla sohbetler ettik," diye konuştu.

Tekin, kimseye mesleğini öğretmeye çalışmadıklarını belirterek, "Biz sadece birlikte çalışmanın, birlikte çalıştığımızda ürettiğimiz şeyin ne kadar bereketli olacağını arkadaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Söylediğimiz şey bu," dedi. Ayrıca il müdürleri ve sahadan beslenen bir merkez teşkilatı kurduklarını, yaz aylarında gelenek haline getirdikleri genelgelerin ve toplantıların öğretmen ve idarecilerden gelen geri bildirimlerle şekillendiğini vurguladı.

Toplantıda, herkesin illerinde zümreleriyle Türkiye Maarif Modeli kapsamında görüş ve önerilerini toparladığını belirten Tekin, "Biz neyi, nasıl, niçin, kimlerle yapacağımız konusunda gerçekten çok derin bir istişare ortamı oluşturduğumuz bir bakanlık ortamı oluşturduk. Ben bu sürece katkılarınızdan dolayı her birinize teker teker teşekkür ediyorum," dedi.

Toplantı, ülke genelinde 36 branş ve her branştan 5'er il zümre başkanı olmak üzere toplam 250 kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Çeşitli konular ele alınarak, görüş ve öneriler raporlaştırılacak.

Bakan Tekin, toplantının ardından Ataşehir Prof. Faik Somer Spor Lisesi'nde öğrencilerin bayrak törenine de katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi doğrultusunda ikincisi düzenlenen ‘Ülke Geneli Sınıf/Alan Zümresi Toplantısı’nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi...

İLGİLİ HABERLER

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hasankeyf'te Kano ve SUP Etkinliği: Batman Üniversitesi 100 Öğrenciyle
2
Erzincan'da Valilik Girişimiyle 2 bin 351 Öğrenciye Burs — 140 milyon lira
3
Kayseri'de Eski Eşi Tarafından Tüfekle Vurulan Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralandı
4
Bursa'da Dolmuş Durağına Yorgun Mermi İsabet Etti
5
Emine Erdoğan Siirtlilerle Buluşma'da: "Siirt, Cumhurbaşkanımızın Siyasi Dönüm Noktası"
6
Müeyyed Şaban: İsrail'in Batı Şeria Egemenliği 'Savaş İlanı'
7
Ekrem İmamoğlu beraat etti: 'İhaleye fesat karıştırma' davasında 7 sanık aklandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor