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Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 Liberal Düşünce Kongresi'nde Eğitim Politikasını Anlattı

Bakan Tekin, Nevşehir'deki kongrede eğitim istatistiklerini paylaşarak, Türkiye'nin eğitimdeki ilerlemesini vurguladı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 13:22
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 13:27
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 2024 Liberal Düşünce Kongresi'nde Eğitim Politikasını Anlattı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Nevşehir'deki Liberal Düşünce Kongresi'ne Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki 2024 Liberal Düşünce Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Etkinlik, Liberal Düşünce Topluluğu tarafından ilçedeki bir otelin konferans salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim İstatistiklerine Dikkat Çekti

Bakan Tekin, bakanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin eğitim istatistiklerine dair değerlendirmelerde bulundu. Milli eğitim alanının, yaklaşık 1 milyon 200 bin öğretmen, 18 milyon öğrenci ve 75 bin eğitim kurumu barındırdığını aktaran Tekin, son 22 yılda eğitimde kaydedilen gelişmeleri örneklerle açıkladı.

Derslik ve Öğretmen Sayısındaki İyileşmeler

2002 yılındaki derslik başına düşen öğrenci sayısının 36'dan 23'e, ortaöğretimde ise 22'ye gerilediğini belirten Tekin, benzer bir şekilde öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da önemli ölçüde azaldığını vurguladı.

OECD Ortalamalarına Ulaşma

Tekin, Türkiye'nin eğitim öğretim alanındaki fiziki altyapısının OECD ortalamalarına ulaştığını kaydederek, eğitimin birçok alanında köklü değişim ve gelişimlerin yaşandığını ifade etti.

Özgürlükçü Eğitim Anlayışı

Bakan Tekin son olarak, eğitimde müfredattan ders kitaplarının içeriklerine ve sınav uygulamalarına kadar birçok alanda özgürlükçü bir bakış açısıyla adımlar atıldığını vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2024 Liberal Düşünce...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2024 Liberal Düşünce Kongresi"ne katılarak, konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2024 Liberal Düşünce...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen "2024 Liberal Düşünce Kongresi"ne katılarak, konuşma yaptı.

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