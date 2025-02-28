Milli Eğitim Bakanı Tekin, 28 Şubat'ın Anlamını Vurguladı

Bakan Tekin, 'Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı'nda 28 Şubat sürecinin toplum üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 28.02.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 18:12
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 28 Şubat'ın Anlamını Vurguladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı'nda konuştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başakşehir'deki Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültürel Mirasın İzinde Projesi Final Programı"na katıldı. Konuşmasında, 28 Şubat zulmünün yıl dönümünü anarak, bu sürecin toplum üzerindeki etkilerini vurguladı.

28 Şubat'ın Tarihi ve Kültürel Etkileri

Tekin, yaptığı konuşmada, “Bu ülkeyi ve toplumunu, geçmişiyle kopartmaya yönelik bir sürecin en tepe noktalarından biri 28 Şubat idi.” diyerek, o dönemde yaşananların eğitim sistemine olan etkilerine dikkat çekti. 28 Şubat 1997'de Milli Güvenlik Kurulu tarafından yayınlanan muhtıra ile halkın seçimiyle iktidara gelmiş hükümetin zor duruma sokulduğunu kaydetti.

İmam Hatip Okullarının Kapatılması

Bakan Tekin, muhtırada alınan kararlar arasında imam hatip okullarının orta kısımlarının kapatılmasının ve 8 yıl kesintisiz zorunlu eğitimin getirilmesinin bulunduğunu belirtti. “Bu karar, imam hatip okullarının köküne kibrit suyu dökmek kadar tehlikeli bir karar.” diyen Bakan Tekin, 2002-2003 eğitim öğretim yılına kadar imam hatip okullarının oranının %11-12'den %1'lere düştüğünü ifade etti.

Geçmişle Bağlantı ve Gurur Duyma

Tekin, konuşmasında, geçmişle bağın kopartılmasının ve tarihine sahip çıkamamanın üzücü olduğunu vurguladı. “Kendi kökleriyle gurur duyan, geçmişiyle barışık ve geleceğe umutla bakan bir gençlik yetiştirmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Aktif Eğitim Faaliyetleri ve Çocuklara Yönelik Projeler

Bakan, eğitim projelerinde, çocuklara atalarının başarılarını öğretecek kaynaklar oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu da, gençlik merkezlerinde Osmanlıca eğitimlerinin sürdüğünü belirtti ve geçmişe sahip çıkmanın önemine değindi.

Ödüller ve Bilgilendirmeler

Programın sonunda, Bakan Tekin ve diğer yetkililer, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Program, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öneği ve daha birçok öğretmen ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

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