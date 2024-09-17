Milli Eğitim Bakanı Tekin Canlı Yayında Soruları Yanıtladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Önemli Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında eğitim sistemine dair merak edilen konuları yanıtladı. Tekin, okullarda 'kayıt ücreti' ve 'zorla ücret alındığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kayıt Ücreti İddiaları

Tekin, 'Kayıt ücreti alınıyor' ifadesinin öğretmen ve idarecileri zan altında bıraktığını belirterek, "Bu yıl okullar açılmadan önce 43 maddelik bir genelge gönderdik. Sürekli olarak okullarımıza velilerden ücret alınmaması gerektiğini hatırlatıyoruz" dedi.

Narin Güran için Psikososyal Destek

Diyarbakır'da hayatını kaybeden Narin Güran ile ilgili soruları yanıtlayan Tekin, "12 kişilik bir uzman ekibi Narin'in okuluna gönderdik. Çocuklarımızın rehabilitasyon sürecini yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

Mülakat Süreci ve Değişiklikler

Mülakat süreci hakkında da bilgi veren Tekin, "Mülakatları revize edeceğiz, daha adil bir sistem oluşturmayı hedefliyoruz" dedi. Ayrıca, mülakatlarda gerçekleştirilen değişikliklerle birlikte adayların gerçek kimliklerinin gizli kalacağını belirtti.

Yeni Müfredat ve Eğitim Modeli

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde müfredatları yeniden gözden geçirdiklerini aktararak, müfredatı %35 oranında hafiflettiğini ifade etti. Bu değişikliklerin amacı, öğrencilerin uluslararası düzeydeki bilgi düzeyinin aynı seviyede kalmasını sağlamak.

Fransız Okulları Üzerine Açıklamalar

Son olarak, Fransız okulları hakkında bilgiler veren Bakan Tekin, bu tür okula muhalefet ederek, Türkiye’nin milli eğitim bağımsızlığına vurgu yaptı ve uluslararası hukuka saygı gösteren tüm eğitim kurumlarının haklarını koruyacaklarını söyledi.