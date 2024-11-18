Milli Eğitim Bakanı Tekin, COP29'da Filistinli Çocukların Haklarına Dikkat Çekti

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den COP29 Çıkışı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29'da önemli açıklamalarda bulundu. Filistinli çocukların eğitim hayatından yoksun bırakıldığını vurgulayan Tekin, İsrail'in insan hakları ihlallerini ve dünya barışına yönelik zulmü sert bir dille kınadı.

Eğitim ve İklim Değişikliği

Bakan Tekin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı kapsamında gerçekleştirilen "Eğitimi yeşilleştirme ve insan gelişimi" başlıklı toplantıya katıldı. Toplantıda Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ve ISESCO Genel Direktörü Salim el-Malik ile bir araya geldi.

Tekin, toplantıda Türkiye'nin eğitim sistemini sürekli geliştirmek için yeni konuları programa dahil ettiklerini belirtti. Özellikle iklim değişikliği konusunun müfredatlarına entegre edildiğini ifade etti.

Çocukların Farkındalığı İçin Eğitim

Bakan, çocukların iklim, çevre ve yenilikçi çözümler konusunda dersler aldığını aktararak, insanlığın ortak mirasını koruyacak bir nesil yetiştirmek istediklerini dile getirdi. Ayrıca, müfredatta afet yönetimi ve toplumsal dayanıklılık gibi konuların da yer aldığını vurguladı.

Yeşil ekonomiye geçişi destekleyen eğitim stratejileri geliştirmeye odaklandıklarını belirten Tekin, bu süreçte çevreye duyarlı sektörlerde iş gücünün yetkinliğini arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakü'de Temaslar

Tekin, Bakü'de ayrıca Türkiye'nin Büyükelçiliğini ziyaret etti ve Büyükelçi Cahit Bağcı ile Azerbaycan’daki eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakü Türk Anadolu Lisesini de ziyaret ederek öğretmenler ile bir araya geldi.

Ayrıca, İletişim Başkanlığı'nın ''Sıfır Atık'' temalı standını inceleyen Tekin, COP29'un başarısıyla ilgili olumlu görüşlerini paylaştı. "Bu dünya hepimizin. Dünyanın mirasını gelecek nesillere aktarmak konusunda hepimiz temkinli davranmalıyız." diyerek doğaya karşı duyarlı davranılması gerektiğine dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansına (COP29) kapsamında düzenlenen "Eğitim yeşilleştirme ve insan gelişimi" başlıklı toplantıya katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansına (COP29) kapsamında düzenlenen "Eğitim yeşilleştirme ve insan gelişimi" başlıklı toplantıya katılarak konuşma yaptı.