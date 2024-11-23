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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerin önemini vurguladı ve yeni düzenlemeleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 11:00
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anlamlı Öğretmenler Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmenler Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile mesleğe dair önemli düzenlemelerin getirildiğini belirtti. Tekin, öğretmenlerin meslek öncesi yetiştirilmesi, mesleğe girişleri, kariyer ilerlemeleri ve mesleki gelişimleri için pek çok iyileştirmenin yapıldığını vurguladı.

Atatürk'ün Sözleri ve Vizyon

Tekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır." sözlerini anarak öğretmenlerin gününü kutladı. Atatürk'ün millet mekteplerinin başöğretmenliğini kabul edişinin 96. yıl dönümüne dikkat çeken Tekin, Cumhuriyet ile kazanılan hakları öğretmenlerle birlikte yücelteceklerine inandığını ifade etti.

Öğretmenlerin İtibarı ve Güvenliği

Bakan Tekin, öğretmenlerin toplumun itibarını yansıttığını ve güvenliğinin toplum güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Öğretmenlik mesleğinin en iyi şekilde icra edilmesi için kararlı bir şekilde çalıştıklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Akademisi ile Dönüşüm

Tekin, öğretmenlerin meslek öncesi hazırlık aşamalarının daha sağlam temellere oturması için Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasını önemle belirtti. Akademinin eğitim sistemi ve öğretmenlik mesleğinde bir dönüşüm sağlayacağına inandığını vurguladı.

Öğretmenlerin Fedakarlıkları Unutulmadı

Öğretmenlerin karşılaştıkları zorlukların ve fedakarlıklarının farkında olduğunu belirten Bakan Tekin, emeklerin her türlü takdiri hak ettiğini söyledi. Tekin, başta Başöğretmen Atatürk olmak üzere, şehit düşen öğretmenleri saygıyla anarak, emekli ve görevdeki öğretmenlere sağlık ve başarı dileklerini iletti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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