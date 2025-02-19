Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'ye Tepki: 'Sivil Darbe Açıklaması Şaşkınlık Yarattı'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sivil darbe açıklamasını eleştirerek, şaşkınlık içinde olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 12:25
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den CHP'ye Tepki: 'Sivil Darbe Açıklaması Şaşkınlık Yarattı'

Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Sivil Darbe İfadeleri Şaşırttı'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “bir sonraki Cumhurbaşkanı’na sivil darbe yapılıyor” sözlerine yanıt verdi. Tekin, bu yaklaşımın şaşkınlık yarattığını ifade etti.

Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin Özel’in sivil darbe ifadelerini hatırlatması üzerine, “CHP Genel Başkanı, içinde bulunduğu kaotik durumdan nasıl çıkabileceğini düşündükçe kamuoyunda dikkat çekici cümleler kuruyor.” dedi.

CHP'nin geçmişteki darbe süreçlerine bakıldığında, bu tür açıklamaların ardında bir planlama ve organizasyon olduğunu düşündürdüğünü belirten Tekin, “Sanki CHP, tüm bu süreci planlayan bir partiymiş gibi davranıyor.” dedi.

“Demokrasiye inanan biri olarak, seçilmiş insanlara yönelik her türlü darbeye karşıyım.” diyen Tekin, “CHP Genel Başkanı’nın, bir sonraki Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleme yetkisini kendisinde gördüğünü düşünüyoruz. Hep birlikte demokrasimizi korumalıyız.” vurgusunu yaptı.

Siyasi partilerin, demokrasi ve hukukun korunmasında bir okul gibi olması gerektiğine dikkat çeken Tekin, tüm siyasileri bu konuda daha duyarlı olmaya davet etti. “Demokrasimize sahip çıkmalıyız.” ifadesiyle sözlerini sonlandırdı.

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