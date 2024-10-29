Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anlamlı Mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı nedeniyle duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Cumhuriyetin Önemi

Tekin, mesajında Cumhuriyet'in Türk milletinin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en kritik kazanımlarından biri olduğunu belirtti. Aynı zamanda adalet, özgürlük, demokrasi ve ilerlemenin, müreffeh yarınların teminatı olduğuna dikkat çekti.

Geleceğin Teminatı: Eğitim

Bakan Tekin, “Bir asırdır olduğu gibi bugün de cumhuriyetimiz, köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak” diyerek, milli ve manevi değerleri bilen gençlerin bilimin ışığında ülkeye katkıda bulunacağını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Vizyonu

Tekin, Türkiye Yüzyılı'nda ahlaklı, erdemli bireylerden oluşan bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni bir dönüm noktası olarak gördüğünü belirtti.

Mesajında, “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm aziz şehitlerimizi hürmet ve şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.