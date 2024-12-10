Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Dünya İnsan Hakları Günü Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Anlamlı Mesaj

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir mesaj paylaştı. Bakan Tekin, bu yılın, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 76'ncı yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

İnsan Hakları vurgusu

Tekin, insan haklarının evrenselliğine dikkat çekerek, "Tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ederim" dedi. Bakan, ayrıca, bu anlamlı günün, başta bölgemizde olmak üzere, dünyada insan haklarından yoksun yaşayan, savaşlar altında ezilen ve açlıkla mücadele eden mazlum kardeşlerimize hayırlar getirmesini diledi.

Eğitimdeki Hedefler

Bakan Tekin, eğitim ailesi olarak, insanı merkeze alan medeniyet anlayışları ile yarınları daha müreffeh bir geleceğe hazırlamak ve daha insani bir yaşam inşa etme gayretinde olacağını ifade etti. "Bu vesileyle Dünya İnsan Hakları Günü'nün barışa ve insanlığa hizmet etmesini temenni ediyorum" şeklinde ekledi.