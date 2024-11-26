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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!

Bakan Tekin, Erzurum'da öğretmenlerle bir araya gelerek, 2025 yılında 300 bin öğretmenin unvan alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:30
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da Öğretmenlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, "2025 yılı içerisinde yani 1 Ocak'tan itibaren yıl içerisinde yaklaşık 300 bin civarında öğretmenimiz unvan almış olacak." dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlamaları

Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek "Maarif Kongresi" programına katılmak üzere geldiği Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldi. Tarihi Yakutiye Medresesi'nde "Öğretmenler Odası" buluşmalarında katılımcı öğretmenlerin gününü kutladı.

Öğretmenlerle Etkileşim ve İletişim

Göreve geldikten sonra "Öğretmenler Odası" toplantıları gerçekleştirdiklerini belirten Tekin, 2023 Haziran ayından itibaren gittikleri her ilde öğretmenlerle sohbet etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini ifade etti. Tekin, "Öğretmenler Odası başlığıyla oturup sohbet etmek, istişare etmek, uyguladığımız programların sahada nasıl karşılandığını öğretmen arkadaşlarımızla konuşuyoruz." diye konuştu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu Değişiklikleri

Toplantılarda öğretmenlerin taleplerini dinlediklerini ve eksiklikleri çözmeye çalıştıklarını vurgulayan Tekin, "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nun önceki uygulamalarında bulunan sorunları yeniden ele aldıklarını belirtti. Öğretmenlerin 30. yılında başöğretmen olmasının düzenlemesindeki yanlış anlamaların giderilmesi gerektiğini ifade eden Tekin, öğretmenlerin yoğun talepleri doğrultusunda yeni yasa düzenlemesine gitmiş olduklarını söyledi.

Öğretmen Projeleri ve İşbirliği

Toplantıların, öğretmenlerin projelerini paylaşabileceği bir platform olduğunu kaydeden Tekin, bazen öğretmenlerin özel projelerini kendisine sunduklarını, bazı projelerin Türkiye genelinde uygulanmasını talep ettiklerini dile getirdi. Öğrenim süreçlerini ve resmi başvurularını daha iyi hale getirme çabasının devam edeceğini vurgulayan Tekin, bu toplantıların işlevsel amacını önemsediğini sözlerine ekledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek "Maarif...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek "Maarif Kongresi" programına katılmak için geldiği Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, burada bir konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek "Maarif...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenecek "Maarif Kongresi" programına katılmak için geldiği Erzurum'da öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Tekin, burada bir konuşma yaptı.

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