Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a Sert Tepki

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Sert Açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırgan söylemlerine karşı sert bir tepki gösterdi.

Suçluluk Psikolojisi İfadesi

Tekin, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Katz'ın, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı sürekli hedef alan hadsiz paylaşımları bir suçluluk psikolojisidir.” ifadelerini kullandı.

İsrail Hükümetine Eleştiri

Ayrıca, Tekin, “Sivil yerleşim alanlarını ve kampları bombalayan, masum insanlara acımasızca kıyan bir kabine üyesinin sözleri yok hükmündedir.” dedi. Milli Eğitim Bakanı, İsrail hükümeti'nin işlediği suçlardan ötürü vicdanlar önünde yargılandığını ve bir gün hukuk önünde de hesap vereceğini vurguladı.