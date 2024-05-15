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Milli Eğitim Bakanı Tekin’den mülakat açıklaması geldi: “Mülakata karşı olanlar düzenlemeyi iptale taşıyor”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ile ilgili konuştu. Tekin, “Mülakata karşı olanlar düzenlemeyi iptale taşımak istiyor. Halbuki düzenleme öncesi mülakat puanı yüzde 100 etkiliydi. Biz bunu yüzde 50’ye indirdik” dedi.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:16
Milli Eğitim Bakanı Tekin’den mülakat açıklaması geldi: “Mülakata karşı olanlar düzenlemeyi iptale taşıyor”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamaları ile ilgili olarak mülakatın kaldırılması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, “Şu anki düzenlemede, öğretmen atamalarında mülakat yüzde 100 etkili bir durumda. Biz yeni düzenleme ile bunu yüzde 50’ye düşürdük. Böylece öğretmen atamalarında yüzde 50 KPSS, yüzde 50 mülakat etkili olacak. Ancak mülakata karşı olanlar, bu düzenlemeyi iptale taşıyor. Bu durum çelişkili. Mülakatın tamamen kaldırılması ise söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlere yönelik şiddet olaylarını engellemek için yapılacak düzenlemeyle alakalı olarak ise Tekin, “Süreç, bürokratik anlamda tamamlanmış durumda. Şimdi ise bu konu, TBMM’de Milli Eğitim Komisyonu gündeminde yer alacak. Daha sonra Genel Kurul’a gidecek” dedi.

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