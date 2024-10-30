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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmen Atamaları Üzerine Açıklamalar

Bakan Tekin, öğretmen adaylarının duygularının istismar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 13:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmen Atamaları Üzerine Açıklamalar

Öğretmen Adaylarının Duyguları İstismar Edilmesin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin, öğretmen atamalarındaki mülakat sürecini protesto etmek için Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştirdiği oturma eylemine yönelik konuşan Tekin, "CHP ya da başkalarına tavsiyem şu, öğretmen adayı arkadaşlarımızın duygularını istismar etmesinler" dedi.

Mülakat Sürecinde Adalet Vurgusu

Tekin, mülakatların şeffaf bir şekilde gerçekleştirildiğini, kayırma ya da torpil yapılmadığını ifade etti: "Mülakat yapacağımızı ifade ettiğimizde bunlar büyük bir heyecanla torpil, kayırma gibi beklentiler içerisine girdiler. Tek bir kayırma, torpil olmaksızın mülakatları tamamladık."

Öğretmenlerin Haklarını Koruyun

Bakan Tekin, öğretmenlerin duygularıyla, onurlarıyla, haysiyetleriyle oynanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Ellerinde malzeme olmayan insanlar, öğretmenlerin duygularıyla oynuyorlar. Ahlaki açıdan problemli bir durum" ifadesini kullandı.

Randevu ve Demokrasi Üzerine Mesajlar

Bakan Tekin, parti içindeki bazı kişilere verilen unvanların sadece iç siyasette geçerli olduğunu belirterek, "Bizden randevu istiyorlarsa milletvekili olarak randevu istesinler, oradaki oyuncaklarıyla gelip başkalarının duygularıyla oynamasınlar" dedi. Ayrıca, randevu talepleri olan milletvekillerinin kapısının açık olduğunu, ancak parti içindeki sıfatlarıyla kendisinden randevu talep edenlerin bu isteğinin kabul edilmeyeceğini açıkladı.

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