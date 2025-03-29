Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan'da Birlik Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Ramazan Mesajları

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da düzenlenen "AK Parti İl Başkanlığı Vefa İftarı ve Bayramlaşma Programı"nda konuştu. Bakan Tekin, ramazan ayında ayrıştırıcı dili eleştirerek, "Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Tekin, ramazan ve bayramların milli birlik ve beraberlik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. "Bugünlerde milli birlik ve beraberliğimizin heyecanla kutlanması gerektiğini" vurgulayan Tekin, içinde bulunduğumuz dönemde milli birliğe olan ihtiyaçların arttığını ifade etti.

Ateş Çemberi İçinde Birlik Çağrısı

Tekin, uluslararası alanda zor bir dönemden geçildiğini dile getirerek, "Etrafımız ateş çemberi. Dünyada Türkiye'nin desteğini bekleyen milyonlarca Müslüman var" dedi. Ancak bu dönemde içeride ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir siyasetin hâkim olduğunu kaydetti.

Okullarda Birlik Etkinlikleri

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak okullara bir yazı gönderdiklerini ve milli birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirecek etkinlikler yapılmasını istediklerini belirtti. Ayrıştırıcı dil kullanan bazı siyasi partilerin geçmişte de itirazlarda bulunduğunu söyleyerek, "Siz milletten yana mısınız, yoksa milleti bölmekten mi yan barsınız?" diye sordu.

Ayrıştırıcı Siyasi Davetlere Tepki

Tekin, "Ayrıştırıcı dili bir adım öteye taşıdılar, milleti sokaklara davet ediyorlar" diyerek, bu durumu gerçek anlamda anlamakta zorlandığını sözlerine ekledi. Ayrıca, milli sermayeye yönelik boykot çağrılarının ne kadar tuhaf olduğunu vurguladı.

Program, ilahi ve müzik dinletisi ile tamamlandı. Topluca yapılan iftarın ardından bayramlaşma gerçekleşti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı, ilçe çarşısında esnafla sohbet etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un Uzundere ilçesinde vatandaşlarla bayramlaştı, ilçe çarşısında esnafla sohbet etti.