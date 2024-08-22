Milli Eğitim Bakanı Tekin Deprem Bölgesindeki Derslik Sayısını Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Derslik Sayısını Artıracaklarını Duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ildeki eğitim durumu hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat 2023 tarihinden önceki derslik sayısından yaklaşık %10 daha fazla derslikle eğitim yılına başlayacaklarını açıkladı.

Gaziantep'te Değerlendirme Toplantısı

Bakan Tekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuşarak, "2 Eylül'de eğitim takvimimizin başlayacağını, 9 Eylül'de öğrencilerimizle birlikte yeni eğitim öğretim yılını başlatmış olacağımızı belirtti. Bu sürecin ülkemize ve çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Derslik Sayısı Artışı ve İşbirlikleri

Bakan, depremin ardından 11 ilde toplamda 1295 okulun ve 9935 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini söyleyerek, "Yenilenen dersliklerle birlikte toplam 19784 derslik inşa edilmektedir. Bu, her ilde %10 fazladan derslik sayısına ulaşmamızı sağlayacak." dedi.

Verilen destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve çeşitli bakanlıklara teşekkür eden Tekin, eğitim sürecinin sağlıklı planlamalar ile ilerlediğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) de yer aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Vali Kemal Çeber (sol 2), Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (solda) de yer aldı.